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Yeni uygulama zincir restoranlarda resmen başladı: Görülecek

Toplu tüketim yerlerinde yeni bir şeffaflık dönemi başladı. Artık kafe, restoran ve benzeri yerlerde sipariş verilmeden önce yemeğin içinde ne olduğu ve kalori miktarı net bir şekilde görülebilecek.

Yeni uygulama zincir restoranlarda resmen başladı: Görülecek
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Söz konusu uygulama, 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmeler ile başladı.

Yeni uygulama zincir restoranlarda resmen başladı: Görülecek 1

Buna göre artık vatandaşlar sipariş verirken yemeğin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebilecek.

İlk adım 1 Temmuz itibarıyla ulusal zincir işletmelerle başlarken uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla ise tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.

Yeni uygulama zincir restoranlarda resmen başladı: Görülecek 2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile toplu tüketim yerlerinde tüketicilerin sunulan gıdalara ilişkin içerik ve kalori bilgilerine daha kolay erişebilmesi sağlanıyor.

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ulusal zincir işletmelerde uygulanmaya başlayan düzenleme kapsamında, tüketiciler sipariş vermeden önce sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri ile kalori miktarlarını görebilecek. Uygulama sayesinde tüketiciler; beslenme tercihleri, alerjen hassasiyetleri veya özel diyet gereksinimleri doğrultusunda daha bilinçli seçimler yapabilecek.

Yeni uygulama zincir restoranlarda resmen başladı: Görülecek 3

İşletmeler, ürünlere ilişkin içerik ve kalori bilgilerini menüler, duvar panoları, dijital ekranlar veya masalarda yer alan karekodlar aracılığıyla tüketicilerin erişimine sunacak. Yeni uygulama ile tüketicilerin doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi, bilinçli gıda tercihlerinin desteklenmesi ve toplu tüketim yerlerinde bilgiye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz.

Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde"

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Anahtar Kelimeler:
restoran kafe menü
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