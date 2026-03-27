Yeni vergi düzenlemesi: Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj alınacak

Fonlara yatırım yapanları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançlarına yönelik vergi düzenlemelerinde değişikliğe gidildi.

STOPAJ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında alınan bu kararla, özellikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerindeki stopaj oranları yeniden belirlendi.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARINDA YÜZDE 0 VERGİ

Yeni düzenlemeye göre, hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecektir.

BAZI FONLARA YÜZDE 17,5 STOPAJ GETİRİLDİ

Ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutulurken, kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak kararlaştırıldı.

Bu karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.