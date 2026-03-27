Yeni vergi düzenlemesi: Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj alınacak

Yeni vergi kararı... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesi yeniden düzenlendi. Alınan yeni kararla birlikte; hisse senedi yoğun fonlar ile uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 vergi korunurken, diğer fon kazançlarına yüzde 17,5 stopaj uygulanacak.

Devrim Karadağ

Fonlara yatırım yapanları ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançlarına yönelik vergi düzenlemelerinde değişikliğe gidildi.

STOPAJ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında alınan bu kararla, özellikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerindeki stopaj oranları yeniden belirlendi.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARINDA YÜZDE 0 VERGİ

Yeni düzenlemeye göre, hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecektir.

BAZI FONLARA YÜZDE 17,5 STOPAJ GETİRİLDİ

Ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutulurken, kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak kararlaştırıldı.

Bu karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

resmi gazete fon getirileri stopaj vergisi
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

