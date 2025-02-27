Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Kış aylarının etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, çiftçileri zor durumda bıraktı. Açık alanda yetiştirilen birçok sebze don nedeniyle zarar gördü. Ürün kayıplarının fazla olması, piyasalara da yansıyacak. Ramazan ayına sayılı günler kala özellikle sebze fiyatlarında ciddi artış bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tayakısı, 1 hafta içinde fiyatların yükselmeye başlayacağını vurguladı.

"TARLADA MAHSUL KALMADI"

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğünü belirten Tayakısı, çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" şeklinde konuştu.

"SEBZE FİYATLARI TIRMANIŞA GEÇECEK"

Tayakısı, sadece üreticinin değil tüketicinin de bu durumdan etkileneceğini belirterek şunları söyledi: "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü."

"FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ"

Sebze fiyatlarının en az yüzde 50 artmasının beklendiğini vurgulayan Tayakısı, "1 hafta içinde fiyatlara yansıdığını göreceksiniz. En az yüzde 50 fiyat artışı olacak. Çünkü bu sadece ürünlerdeki kayıplarla değil, geçen hafta mazota gelen zamla birlikte, üretim yapılan yerlerden, şehir merkezlerine yapılan nakliyelerde de artış olacağı için, o artış da olacak. Sadece don zararı olmayacak." ifadelerini kullandı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır