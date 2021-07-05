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Yeniden başlayan tren seferleri vatandaşı sevindirdi

05.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan Tatvan-Muş-Elazığ tren seferlerinin kademeli normalleşmeyle yeniden başlatılması vatandaşı memnun etti.

Yeniden başlayan tren seferleri vatandaşı sevindirdi

Muş’ta uzun süredir koronavirüs nedeniyle taşımacılık hizmetine ara veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kademeli normalleşmeyle yeniden seferlerine başladı. Hem ekonomi hem de konfor bakımından bölge halkı tarafından yoğun şekilde tercih edilen demiryolu taşımacılığı, vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor. Seferlerin yeniden başlamasıyla Muş Tren Garına gelen vatandaşlar; Tatvan, Genç, Palu ve Elazığ seyahatlerine başladı.

"DAHA KONFORLU VE UCUZ"

2 yıla yakın zamandır koronavirüs nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğunu ve bugün yeniden seferlerin başladığını belirten öğrenci Yusuf Turgut, “Çok şükür seferler açıldı. İnşallah ilk yolculuğumu Elazığ’a yapacağım.

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Herkese hayırlı uğurlu olsun. Öğrenciyim, Bayburt’ta okuyorum. Elazığ’a gezmek için gidiyorum. Otobüsü tercih etmememin nedeni fiyatların yüksek olması, bütçemi aşmış olması. Treni daha konforlu ve daha ucuz olmasından dolayı çok seviyorum. Seferlerin yeniden açılması beni gerçekten çok mutlu etti” dedi.

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"TREN BİZİM İÇİN GÜZEL BİR NİMET"

Seferler durdurulmadan önce hep trenle yolculuk yaptığını anlatan vatandaşlardan Nurettin Turgut ise “Elazığ’a, Solhan’a, köye gittiğimizde treni tercih ediyorduk. Bizim için güzel bir nimet. Koronavirüs ortaya çıktığında her şeyden mahrum kaldık. Tren seferinin açılması bizim için çok güzel oldu. Allah’ın izniyle Elazığ’a trenle seyahat yapacağız. Mutluyuz. Trenle konforlu, güzel ve rahat gidip geliyoruz. Otobüs fiyatları yüksek ama tren seferleri çok daha uygun. O yüzden treni tercih ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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