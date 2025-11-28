Yeniden değerleme oranı belli oldu! Ehliyet, pasaport ve yurtdışı çıkış harcı ücretleri artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2026 için yeniden değerleme oranını açıkladı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen yıl bu oran 43,93 olarak duyurulmuştu.

ŞİMŞEK ENFLASYON HEDEFİNE DİKKAT ÇEKTİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklama yaptı, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını belirtti. Şimşek, “Gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarları da bu oranla güncelleniyor” dedi.

Şimşek, vergi ve harçları yeniden değerleme oranının altında artırmayı planladıklarını söyledi, “Vergi ve harçları enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

10 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ 14 BİN TL'Yİ AŞACAK!

Yeniden değerleme oranıyla birlikte çok sayıda kalemde ücretler değişecek. Vergi, harç ve ceza tutarları da yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Temettü geliri olanların beyan sınırı değişecek ve 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi güncellenecek. Fatura ve amortisman sınırı, binek otomobil giderleri artacak, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurtdışı çıkış harcı da yükselecek.

Buna göre fiyatı değişecek harç ve vergiler şöyle:

YEMEK KARTI ÜCRETİ 301 LİRAYA ÇIKACAK!

Çalışanların yemek ücretleri ve ulaşım giderleri artacak, kira vergisindeki istisna tutarları yükselecek. Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 Türk Lirası + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olduğu için güncellenecek ve yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç 301,17 Türk Lirası’na yükselecek.