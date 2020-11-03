Yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 9.11 zam gelmesi bekleniyor

Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer alıyor.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

