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Yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 9.11 zam gelmesi bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak gerçekleşti. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 9.11 zam gelmesi bekleniyor

Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer alıyor.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ver mehteri verrrrrrrrrr
maaşlara zam %1-2 hatta işten atılmassanız şanslı sayın kendinizi vergilere zam %10 bu nasıl iş diye sorarlar adama!? zaten neden pasaport vergisi var, zaten yurtdışından çıkarken çıkma parası ödeniyor. pasaportta sadece defter parası olması gerekir. hukuka aykırı şekilde yazılıp iptal edilmeyen trafik cezaları da cabası. düzgün vatandaşazaten ödemek zorunda diye yalandan trafik cezası kesip cebindeki parasını alırsınız. apaçilik yapanlara, makasçılara, mafyalara, merceksiz farlara ceza kesmessiniz, niye ? ee çünkü zaten apaçi adam cezasını ödemiyor ki...
hic sasirmadim gec bile kaldilar????????
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