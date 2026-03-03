Yer: Kahramanmaraş! Sigarayı bıraktı, hobisini koleksiyona dönüştürdü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan emekli 67 yaşındaki Ayhan Göçer, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı maket araba hobisini yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Yaklaşık 30 yıl sigara içtikten sonra 2004 yılında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakan Göçer, o günden sonra sigaraya harcadığı parayla maket araç satın almaya başladı.

Aradan geçen yıllarda hobiye olan ilgisi giderek artan Göçer'in koleksiyonu bugün 500 adet maket araca ulaştı. Başlangıçta sadece zaman geçirmek için araç biriktirmeye başladığını belirten Göçer, sigarayı bırakmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Göçer, "Koleksiyonum zamanla bir tutkuya dönüştü. Eve gelen misafirlere ve torunlarına sigaranın zararlarını anlatıyorum. 2004 yılında rahatsızlandım ve sigarayı bıraktım. O günden bugüne başlayarak maket araba merakım da başladı. Bu tutku 500 araçlık koleksiyona dönüştü. Bir ay sigara içmesinler kendiliğinden bırakırlar zaten. Araba koleksiyonu oluşturmanın zevki sigaranın verdiği zevkten daha fazladır" dedi.

