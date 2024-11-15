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Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

15.11.2024 20:00
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Kocaeli'de bir kuyumcu dükkanı diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın satmaya başlayınca vatandaşlar adeta altın almak için yarışa girişti. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kuyumcunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fethiye Caddesi bulunan bir kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde adeta izdiham yaşandı. Altın fiyatlarının düşmesiyle Fethiye Caddesi'ndeki bir kuyumcu esnafı kampanya yaptı. Diğer esnaflardan yaklaşık 150 lira indirim yapan esnafın dükkanı kısa sürede müşteriyle doldu. Esnafın diğer kuyumculardan 150 lira düşük fiyata altın sattığını duyan vatandaşlar, kuyumcu dükkanına adeta akın etti. Yağmurlu havaya rağmen kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu.

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"ALTINI ADETA BEDAVA VERİYORLAR"

Yağmur altında sırada bekleyen Rıdvan Oğuz isimli vatandaş, "Hanımın günü var. Onun için buraya geldik gram altın almaya. Fiyatlarda da düşüş var. Altını adeta bedava veriyorlar. Gramında 150-155 liralık fark var. Sıra beklemeye değer” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.836,25
2.836,63
% 0.08
20:12
Ons Altın / TL
88.282,71
88.317,42
% 0.17
20:27
Ons Altın / USD
2.564,01
2.564,40
% -0.13
20:27
Çeyrek Altın
4.538,00
4.637,88
% 0.08
20:12
Yarım Altın
9.047,64
9.275,77
% 0.08
20:12
Ziynet Altın
18.152,00
18.494,80
% 0.08
20:12
Cumhuriyet Altını
19.816,00
20.115,00
% 0.78
17:04
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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kocaeli Altın
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