Yer: Şanlıurfa! Yüzlerce kişi 'APP' kuyruğu oluşturdu

Şanlıurfa'da kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, plaka değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, odada sadece bir kişinin evrak işlemleri yaptığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da yüzlerce kişi APP plaka kuyruğu oluşturdu. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU!

Alınan kararı duyan vatandaşlar, gerekli evrak ve para tahsilat işlemlerinin ardından bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu. Fahiş ceza nedeniyle bir an önce işlemini yapmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"3 SAAT 15 DAKİKADIR SIRA BEKLİYORUM"

3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirten Mustafa Şen, "Saat şuan 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi" dedi.

"2026'DA YAŞADIĞIMIZ DURUMA BAKIN"

Sırada bekleyen vatandaşlardan Halil Taş, "Sabah saat 09.00'dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Koskoca kurumda bir eleman çalışıyor. Allah var, bu kadar insan eziyet çekmek zorunda mı? 3-4 kişilik bölme yapılmış, gişe var fakat sadece 1 kişi çalışıyor. Vicdan, merhamet ya saatlerdir buradayız. Çilemiz mi nu ayıptır, günahtır" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

