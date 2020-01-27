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Yerli domates tohumu özellikle kadın çiftçiler için yeniden gün yüzüne çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 37 yıl önce piyasaya sunulmasına karşın çeşitlerin artmasıyla pazarı daralan yerli domatesin, özellikle kadın çiftçiler aracılığıyla yeniden yaygınlaştırılması planlanıyor - Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Nurten Lökoğlu: - "Şu anda geçmişten gelen domates tohumumuzla üretim yapabilmelerini sağlamak için 15 kadın çiftçimize yetiştiricilik, sulama, bitki besleme ve gübreleme gibi konularda eğitimler verdik. 37 yıllık yerli ve lezzetli domatesin tohumuna kadın eli değdi" - Enstitünün teknik koordinatörü Dr. Salih Fidan: - "Geçmişten gelen lezzet olan H-2274 çeşidi domatesimiz kadın çiftçiler aracılığıyla yeniden tanıtılmış olacaktır. Bu sayede geçmişin eskimeyen lezzetlerinin yeniden piyasaya girmesi konusunda yeni bir adım atılacak"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1983 yılında piyasaya sürülen ve lezzetiyle adından söz ettirirken yeni çeşitlerin artmasıyla pazarı daralan yerli H-2274 domatesinin tohumu çiftçilere yeniden sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle "Geçmişten Gelen Lezzet H-2274 Domates Çeşidi" projesi hayata geçirildi.

Söz konusu projeyle, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde üretildiği 1983 yılından itibaren koyu kırmızı rengi, kalın kabuğu, yola dayanıklı olması ve lezzetiyle piyasada yer bulmasının ardından yeni çeşitlerin artmasıyla unutulan H-2274 domates çeşidi, 15 kadın çiftçiye tanıtıldı.

Özellikle kadın çiftçilerin tarımsal yeniliklerden haberdar edilmesinin amaçlandığı projeyle geçmişin lezzetini vatandaşların tekrar tatması da sağlanacak.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebze Birimi'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Dr. Nurten Lökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüde 1972 yılından bu yana domates ıslahı çalışmalarının yapıldığını belirterek, bu kapsamda 1983'te H-2274 yerli domates çeşidinin ıslah edildiğini kaydetti.

- "Tohumundan istenilen zaman çoğaltılma yapılabilir"

2019 yılı itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geçmişten gelen lezzetli yerli domates çeşidi H-2274'ü kadın çiftçilerle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Lökoğlu, şöyle konuştu:

"Yerel bir domates çeşidi olduğu için bu ürünümüzü kadın çiftçilerimize tanıttık. Tohumundan istenilen zaman çoğaltılma yapılabilir. Özellikle Eskişehir'de sebze yetiştiriciliğini kadınlarımız yapıyor. Şu anda geçmişten gelen domates tohumumuzla üretim yapabilmelerini sağlamak için 15 kadın çiftçimize yetiştiricilik, sulama, bitki besleme ve gübreleme gibi konularda eğitimler verdik. 37 yıllık yerli ve lezzetli domatesin tohumuna kadın eli değdi."

- "Eskimeyen lezzetlerin yeniden piyasaya girmesinde bir adım atılacak"

Enstitünün teknik koordinatörü Dr. Salih Fidan, H-2274 domates çeşidinin enstitünün geliştirdiği en önemli sebze tohumlarından biri olduğunun altını çizdi.

H-2274 domates çeşidinin kadın çiftçiler vasıtasıyla tekrar tanıtılarak, yerel pazarlarda yeniden kendini göstermesini amaçladıklarını dile getiren Fidan, şöyle devam etti:

"Bu domates çeşidi, tescil edildiği 1983 yılından sonra hem salçalık hem de sofralık olma özelliğiyle piyasada uzun süre kalmıştır. Kalın kabuklu, etli, yola dayanıklı ve koyu kırmızı renkli bir çeşittir. Yeni çeşitler geliştirilip, piyasaya girince söz konusu domates çeşidi piyasada zamanla pazarını kaybetmiştir. Günümüzde eski lezzetleri arıyoruz ancak yeteri kadar bulamıyoruz. Geçmişten gelen lezzet olan H-2274 çeşidi domatesimiz kadın çiftçiler aracılığıyla yeniden tanıtılmış olacaktır. Bu sayede geçmişin eskimeyen lezzetlerinin yeniden piyasaya girmesi konusunda yeni bir adım atılacak."

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Anahtar Kelimeler:
domates, eskişehir, tohum, üretim,

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