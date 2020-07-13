FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak yerli otomobil fabrikasının helikopter pisti, otopark alanı ve bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor.

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL’lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek fabrikanın temeli 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle atılacak.

yerli-otomobil-fabrikasinin-temel-atma-toreni-oncesi-hummali-calisma_9308_dhaphoto2

Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından helikopter pisti, otopark ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

yerli-otomobil-fabrikasinin-temel-atma-toreni-oncesi-hummali-calisma_9308_dhaphoto4

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin otopark alanı ve bağlantı yollarındaki 18 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını da sürdürüyor.

yerli-otomobil-fabrikasinin-temel-atma-toreni-oncesi-hummali-calisma_9308_dhaphoto3

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
21 milyar dolara satıldı21 milyar dolara satıldı
ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Dev marka duyurdu! O otomobilde indirime gitti

Dev marka duyurdu! O otomobilde indirime gitti

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analog Devices Türk CEO'nun yönettiği Maxim'i yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı

21 milyar dolara satıldı

Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak! Işık görüldü

Kırkdilim projesi 670 milyon liraya mal olacak! Işık görüldü

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'den "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'den "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Pekcan’dan esnaf kredi yapılandırma açıklaması! Kredi yapılandırma olacak mı?

Bakan Pekcan’dan esnaf kredi yapılandırma açıklaması!

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.