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Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

17.01.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg için kamu alım garantisi hayata geçiriliyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım ise bu yıl yapılacak.

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Türkiye'nin otomobilinin kullanım yelpazesi genişletiliyor. Kamu kurumları Togg ile 'yol alacak'. 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak. Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üstlenecek. Kamu alım garantisinde de takvim netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

BU YIL KURUMLARA 500 ARAÇ SATILACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

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'TÜRKİYE SATHINDA GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO'yu ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Türkiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." diye konuşmuştu.

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TOGG NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Togg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak. Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek.

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