Yerli otomobilin fiyatı merak konusu olmuştu! Bakan Varank 'çok ucuz olacak' diyerek duyurdu

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak olan TOGG’un Gemlik’teki fabrikası ise 29 Ekim’de açılacak. Bu tarih itibariyle TOGG’da seri üretim de resmen başlamış olacak. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ederken vatandaşlar yerli otomobil TOGG otomobil fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu.

TOGG'un fiyatıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklama geldi.

SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİL NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak." dedi.

"29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik’teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. İlk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

