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Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak, renklerin gizemi gündem yarattı

28.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı. Yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesiste yapılan son hazırlıklar ile tamamlanan bağlantı yolları havadan dron ile görüntülendi.

Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak, renklerin gizemi gündem yarattı

Yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı.Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Tesisin son hali ise dronla havadan görüntülendi.

2019 yılında Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020’de de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası’nda sona gelindi. Fabrikanın açılmasının ardından hizmete girecek yollarla birlikte bölgede ulaşım rahatlayacak.

Mudanya-Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları çerçevesinde; 4,84 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Ayrıca yol çerçevesinde 1 adet köprülü kavşak, 1 adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor. Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG’un piyasaya çıkmasını bekliyor.

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İŞTE RENKLERİN GİZEMİ

Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen TOGG’un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak.

Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80’lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

Endüstri 4.0’a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG’lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG’un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

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2024 YILININ EYLÜL AYI İÇERİSİNDE SATIŞA SUNULACAK

Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG’da kırmızı - Anadolu ateşi, mavi - Gemlik mavisi, beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak. CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında TOGG’un satışları başlayacak. TOGG Türkiye’de satışa sunulduktan sonra Avrupa’da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG’un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Fabrikası’nda karbon ayak izinin düşürülmesi de ön planda tutuluyor.

Montaj hattında akıllı robotların kullanılacağı tesis, Avrupa’nın temiz boyahanesine ev sahipliği yapacak. Uçucu organik bileşenlerin seviyesi Avrupa normlarının 7’de, Türkiye normlarının 9’da biri kadar olacak. Ayrıca tesis içerisine kurulan güneş panelleri sayesinde elde edilen elektrik enerjisinden tesislerde faydalanılacak.

29 Ekim’de açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG’un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek CSUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir alan bulunuyor.

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BÖLGE SAKİNLERİ SEVİNÇLİ : 'TÜRKİYE’DEKİ EN GÜZEL ARABALARDAN BİRİ'

Fabrikanın açılmasını ise en çok o bölgenin sakinleri istiyor. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte hem evlerinin değeri artan hem de yolları düzelen bölge sakinlerinden 73 yaşındaki Ömer Külüğü, "Yollarımız çok güzel oldu. Kurşunlu’dan, Mudanya’ya gidinceye kadar otoban oldu. O yan bariyerler, ortasını çiçeklendirmeler, yeşillendirmeler harika oldu. Oraları görüyoruz seviniyoruz’’ dedi.
Aynı yaştaki Güngör Genç ise, "Bir vatandaş olarak ben, gurur duyuyorum. Aklımıza hiç gelmeyen bir şeydi. Askeriyenin yeriydi burası. Geldi buraya TOGG’un fabrikasını kurdu. Türkiye’deki en güzel arabalarından biri. Ben arabayı gördüm. Arabaya bayıldım. Avrupa’dakilerle aynı değerde. Daha da güzel, daha da iyi. İnşallah Cumartesi günü Cumhurbaşkanı gelecek, açılışını yapsın sokağa çıksın. Ondan sonra daha da gururlanacağız’’ diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil cumhurbaşkanı erdoğan togg

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