FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme! TOGG'un paylaşımı merak uyandırdı

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme! TOGG'un paylaşımı merak uyandırdı

12.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2023’ün ilk aylarında yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla merak uyandırdı.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme! TOGG'un paylaşımı merak uyandırdı

Yıl sonunda üretimine başlanacak ve 2023'ün ilk aylarında da tüketici ile buluşacak Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ara ara sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım merak uyandırdı.

HABER.00_00_02_55.Still034

TOGG tarafından yapılan heyecan verici paylaşımda, aracın uçağa yüklenme görüntüleri yer alıyor.

İŞTE TOGG'U RAKİPLERİNİN ÖNÜNE GEÇİREN ÖZELLİK

Öte yandan geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, önemli bilgiler paylaştı.

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Karakaş, “Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor. Biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor” dedi.

togg

"TELEFONDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM BUGÜN OTOMOTİVDE YAŞANIYOR”

TOGG için ifade edilen “Bir otomobilden daha fazlası” sloganının anlamına değinen Karakaş, “Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek. Otomotiv endüstrisi de büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor, oyunun kuralları değişiyor. Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor, biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor” diye konuştu.

HABER.00_00_02_55.Still034

Karakaş, şöyle devam etti: “Başından itibaren akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık. O nedenle de başından itibaren her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi bu şekilde oluşturduk. İngilizcede ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar için ‘case’ kısaltması kullanılıyor. Ama bu bizim için yeterli değildi. Bunun başına ‘kullanıcı odaklı-user-centric, akıllı-smart ve empatik-emphatic’ kelimelerini de ekledik çünkü bizim yaptığımız, yapacağımız işin farkını bu kavramlar tanımlıyordu. Ortaya İngilizcesi ‘USE-CASE Mobility’ olan bir kavram çıktı ve biz de küresel rekabete hazırlandığımız için biz kavramı TOGG adına ticari marka olarak dünya çapında tescil ettirdik."

İŞTE TOGG'U FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır. Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak üzere yola çıkan TOGG’un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacaktır."

HABER.00_00_02_24.Still033 (2)

25 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

Karakaş, TOGG’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacağını belirterek, “300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG’likversiyon 7,6, 400 BG’lik versiyon ise 4,8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır” şeklinde konuştu.

GELECEK OLAN TALEP KARIŞLANABİLECEK Mİ?

2023’te TOGG’un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Karakaş, “Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tek tek açıkladı: Liralaşma Stratejisi, dolarizasyon, enflasyon, büyüme, işsizlik...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tek tek açıkladı: Liralaşma Stratejisi, dolarizasyon, enflasyon, büyüme, işsizlik...
Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu! Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!
SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayınSGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın
Anahtar Kelimeler:
togg yerli oto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

Memurlar dikkat! Kira artışları sonrası tayin patlaması... 3 kat arttı

Memurlar dikkat! Kira artışları sonrası tayin patlaması... 3 kat arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Kulağına yılan sıkıştı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.