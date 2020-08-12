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Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG açıklama yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG açıklama yaptı

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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