FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Herkes merak ediyordu, belli oldu!

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Herkes merak ediyordu, belli oldu!

28.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar TOGG’un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı merak ediyordu. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama geldi.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Herkes merak ediyordu, belli oldu!

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG otomobil fiyatı ne kadar olacak?
İşte en çok merak edilen iki sorunun cevabı.

TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak! Detaylar belli oldu...TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak! Detaylar belli oldu...

5fcd7485-8783-4027-a0de-3f0ed96edd62

Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik’teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

5fcd7485-8783-4027-a0de-3f0ed96edd62

TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

7a01f2ea-f71c-459d-a027-bd6a164beb1e

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek. 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

9739dc1c-e56f-40ce-b98e-30f8a59a5ae8

TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. ’Avrupa’nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz’ açıklaması yer alırken, 1 milyon 200 bin metrekare alandaki fabrikanın test alanında araçların, iniş ve çıkışları, hızlanmaları ve manevralarının görüntüleri yer aldı. Üretim hattı tamamlanan dış cephesi de dijital olan fabrikada küçük bir kız çocuğunun bakışlarının yer aldığı mesaj da dikkat çekti.

TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak! Detaylar belli oldu...TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak! Detaylar belli oldu...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gündem oldu! En ucuzu bile altınla yarışıyorGündem oldu! En ucuzu bile altınla yarışıyor
Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...
EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurduEYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Emekli promosyonunda yeni detay!

Emekli promosyonunda yeni detay!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.