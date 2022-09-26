TOGG fiyatı için en net hesap! Bakın nasıl satılacak! Detaylar belli oldu...

Yerli Otomobil TOGG için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak olan TOGG’un Gemlik’teki fabrikası ise 29 Ekim’de açılacak. Bu tarih itibariyle TOGG’da seri üretim de resmen başlamış olacak. Ancak vatandaşların en çok merak ettiği konu ise halâ TOGG’un fiyatı olurken yerli otomobilin satış stratejisine ilişkin çok kritik ve yeni bir detay ortaya çıktı.

BAYİLİK YOK SADECE ONLINE SATIŞ

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberinde Togg’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Togg’da bayilik sisteminin olmayacağı öğrenildi. Togg, ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla gibi, sadece online satılacak. Togg’un da Tesla'da olduğu gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tanıtım ve deneyim mağazaları olması bekleniyor. Bu konudaki ayrıntıların da 29 Ekim’deki lansmanda açıklanacağı belirtiliyor.

YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNDE YER ALACAK

TOGG’un en çok merak edilen ve konuşulan konusu fiyatı içinse geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘ulaşılabilirlik’ vurgusu yapmıştı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da sıklıkla ‘ulaşılabilir’ bir fiyatla sunulacağının sinyallerini veriyordu. Ancak artan döviz kuru vatandaşların kafasını karıştırsa da TOGG’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

BUGÜNÜN KOŞULLARINDA EN FAZLA 900 BİN LİRA

Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen otomobiller girebiliyor. Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında TOGG’un giriş fiyatının ‘bugünün koşullarında’ en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor.

Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını ifade ediyor. Yüzde 7 ÖTV dilimi ile aracın yine "bugünün koşullarında" 900 bin TL’nin de altında olacağı anlamına geliyor. Diğer yandan, Bayilik sisteminin olmamasının da fiyatta bir avantaj yaratacağı belirtiliyor. Çünkü bayinin aracı en az yüzde 7-8 kâr marjı ile aracı sattığı biliniyor.



