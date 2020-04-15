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Yerli solunum cihazı seri üretimde

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi. Sağlık Bakanlığı’na Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet teslim edileceği öğrenildi.

Yerli solunum cihazı seri üretimde

Türkiye, yerli ve milli kaynakları ile koronavirüsle mücadele ediyor. Ülkemizde koronavirüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda koronavirüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör seri üretime geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı’na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

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Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent’in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
solunum cihazı, yerli,

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