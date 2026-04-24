Yerli turistler 5 yılda giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadı

Yerli turistlerin, yurt içindeki giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, son 5 yılda toplamda 100 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi.

Bu seyahatlerde yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, giyecek ve hediyelik eşya ile sağlık gibi türlerde, toplamda 555,1 milyar lira harcama yapıldı.

Son 5 yılda, ülke içinde artan seyahatlerle birlikte, giyecek ve hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti.

GİYECEK VE HEDİYELİK EŞYA HARCAMALARI 5 YILDA 9 KATINA ÇIKTI

Ülkenin gözde destinasyonlarına akın eden milyonlarca turistin, söz konusu sektörlerdeki harcamaları 2021'de 4 milyar 556 milyon 810 bin lira iken, sonraki yılda yaklaşık iki katına çıkarak 8 milyar 355 milyon 656 bin lirayı buldu.

Giyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2023'te 17 milyar 543 milyon 691 bin lira, 2024'te 32 milyar 286 milyon 800 bin lira ve geçen yıl ise 40 milyar 986 milyon 59 bin liraya ulaştı.

Böylece, yerli turistlerin giyecek ve hediyelik eşya harcamaları, 2021'den 2025'e kadar yaklaşık 9 katına çıktı.

Öte yandan, söz konusu sektörlerdeki harcamaların toplamı da son 5 yılda, 103 milyar 729 milyon 16 bin liraya ulaştı.

ULAŞTIRMAYA 340,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Yerli turistlerin, gezi-eğlence-tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamındaki ziyaretlerinde ulaştırma harcamaları da aynı dönemde artış gösterdi.

Ulaştırma harcamaları, 2021'de 15 milyar 300 milyon 151 bin lira iken, geçen yıl 127 milyar 943 milyon 401 bin liraya çıktı. Böylece, 5 yılda söz konusu sektöre yönelik harcamaların toplamı da 340 milyar 533 milyon 415 lira oldu.

Yerli turistlerin, 2021-2025 döneminde, yurt içinde giyecek ve hediyelik eşya ile ulaştırma harcamalarına dair veriler şöyle:
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

