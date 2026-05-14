Alman devi o şehre fabrika kuruyor! Tarih netleşti

Şirket, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında İzmir'in Bergama ilçesinde 50 milyon avro yatırımla yeni bir rotor kanadı üretim tesisi kuracak. Yatırımla birlikte tesiste yaklaşık 700 kişilik doğrudan istihdam sağlanması hedeflenirken, bölgedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla dolaylı istihdama da katkı sunulacak.

BU SENE AÇILACAK

İzmir'de kurulacak tesisin mevcut fazda yılda 3 set şeklinde 150 rotor kanadı seti üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Fabrikanın bu yılın dördüncü çeyreğinde açılması bekleniyor.

Üretimin öncelikli olarak Türkiye pazarı için gerçekleştirilmesi öngörülürken, tesisin ilerleyen dönemde Doğu ve Güney Avrupa'daki projelere de tedarik sağlaması hedefleniyor.

“KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında Rüzgar Türbini Kanat Fabrikası Basın Lansmanı'nda konuşan ENERCON Operasyondan Sorumlu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Heiko Juritz, Bergama'daki yeni üretim tesisi sayesinde Türkiye'deki karasal rüzgar enerjisi ihalelerinde geçerli olan yerli katkı kriterlerinin karşılanabileceğini bildirdi.

Söz konusu desteklerle projelerde rekabet gücünün artacağını ifade eden Juritz, "Fabrika, Türkiye'deki yenilenebilir enerji ekosistemine de önemli katkı sağlayacak. Türkiye'ye uzun yıllardır yatırım yapan öncü şirketlerden biri. 30 yıldan fazla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de yerelleşme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 50 milyon avro yatırım yaptığımız Bergama'daki yeni tesisimizle müşterilerimize güçlü, sürdürülebilir ve yerel üretime dayalı bir çözüm altyapısı sunacağız. İstihdamı 1000 kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Juritz, Türkiye'nin ENERCON açısından en önemli stratejik pazarlardan biri olmayı sürdürdüğünün altını çizerek, "En son ve en yeni teknoloji olan E-175 EP5 E2 bileşenlerinin Türkiye'de üretilecek olması, ülkeye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın güçlü bir göstergesidir. Üretimden satışa, kurulumdan servise kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında olmaya ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ KAPASİTE 4 GİGAVAT OLDU

ENERCON'un yeni amiral gemisi modeli olan E-175 EP5 E2, 7 megavat kurulu gücü ve 175 metre rotor çapıyla Avrupa'nın en yüksek verimlilik sağlayan karasal rüzgar türbinleri arasında yer alıyor.

Şirketin küresel büyüme stratejisinde kritik rol üstlenen model, uluslararası pazarda olduğu kadar Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor. ENERCON kısa süre önce Türk müşterileriyle toplam 370 megavatın üzerinde kapasiteyi kapsayan yeni tedarik anlaşmalarına imza atmıştı.

ENERCON'un Türkiye'de bugüne kadar kurduğu toplam kapasite ise 4 gigavat seviyesine ulaştı. Şirket, Türkiye'de satış, proje yönetimi ve servis alanlarında kendi organizasyon yapısıyla faaliyet göstermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır