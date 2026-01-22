FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin lira oldu.

Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak, 27 milyon 99 bine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 oldu.

HARCAMALAR ARTTI!

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 34,8 artarak, 276 milyar 111 milyon 406 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların 233 milyar 450 milyon 256 bin lirayla yüzde 84,5'ini kişisel harcamalar, 42 milyar 661 milyon 150 bin lirayla yüzde 15,5'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 29,4 ile yeme-içme, yüzde 23,8 ile konaklama ve yüzde 19,3 ile ulaştırmada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 31,6, konaklamada yüzde 54,6 ve ulaştırmada yüzde 25,7 artış oldu.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Temmuz-Eylül 2025 döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,5 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde, seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 51 milyon 509 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 olduReel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
turist yerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.