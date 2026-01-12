FİNANS

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2025'te yaklaşık 4,8 trilyon TL oldu

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 32,1 artarak 4 trilyon 762 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2025 yılı "Finansal Piyasa Özet Verileri"ni açıkladı.

Buna göre, 2024'te 3 trilyon 606 milyar lira seviyesinde bulunan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yüzde 32,1 büyüyerek 2025 yılı sonunda 4 trilyon 762 milyar liraya yükseldi. Yıllık enflasyonunun yüzde 30,9 olarak gerçekleştiği 2025'te, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyüme enflasyonun bir miktar üzerinde oldu.

MKK verilerine bakıldığında, 2024'te 2 trilyon 106 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 28,6 artarak 2025'te 2 trilyon 710 milyar liraya ulaştı.

TSPB verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam 7 trilyon 471 milyar lira olan pay senedi portföy değerinin, yüzde 36,3’ü yabancı yatırımcılara (fiili dolaşımda olmayan paylar dahil), yüzde 63,7’si ise yerli yatırımcılara ait bulunuyor.

YERLİ YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI BİR YILDA YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artarak 44 trilyon 215 milyar liraya çıktı.

Verilere göre, yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları, bir yılda yüzde 92 yükselerek 1 trilyon 844 milyar liranın, kamu eurobond varlıklar ise yüzde 29 artarak 2 trilyon 354 milyar liranın üzerine çıktı.

TCMB verilerine bakıldığında, 2024'te 11 trilyon 651 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları, yüzde 34 artışla 2025'te 15 trilyon 637 milyar liraya çıktı. 2024'te 5 trilyon 748 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 2 artarak 2025'te 5 trilyon 855 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcıların özel sektör borçlanma araçları portföyü yüzde 38 yükselerek 457 milyar lirayı, devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise yüzde 68 artarak 9 trilyon 372 milyar lirayı aştı.

Yerli yatırımcılara ait, pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı bir önceki yıl sonuna göre 1,5 puan artarak 2025'te yüzde 43,2’ye yükseldi.

YABANCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artarak, 3 trilyon 892 milyar liradan 5 trilyon 53 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları yüzde 42 büyüyerek 963 milyar liraya ulaşırken TL mevduatları ise yüzde 8 gibi sınırlı bir artış göstererek 468,6 milyar liraya yükseldi.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış kıymetli madenler depo hesaplarında yaşandı. Yabancı yatırımcıların kıymetli madenler depo hesaplarındaki portföyü 2025 yılında yüzde 183 büyüyerek 118 milyar liraya ulaştı.

Yabancı yatırımcıların özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıkları yüzde 109 büyüyerek 26,5 milyar liraya, devlet iç borçlanma senedi yatırımları ise yüzde 24 büyüyerek 766,6 milyar liraya çıktı.

FON YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Geçen yıl pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısında gerileme görülmesine rağmen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısında artış devam etti.

2024 yılı sonunda 6 milyon 840 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki toplam bakiyeli yatırımcı sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla 6 milyon 503 bine gerilerken aynı dönemde yatırım fonu yatırımcı sayısı 5 milyon 413 binden 5 milyon 669 bine yükseldi.

