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Yeşil Dönüşüm Destek Programı uygulamaya alınıyor! İşte başvurabilecek şirketler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 15:28
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Yeşil Dönüşüm Destek Programı uygulamaya alınıyor. Programa sadece imalat sanayisinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı uygulamaya alınıyor! İşte başvurabilecek şirketler

Türkiye'de iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesi amacıyla başlatılacak Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın uygulama esasları belli oldu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Türkiye'de döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik yürütülecek programın uygulama usul ve esasları tespit edildi.

Buna göre, yatırımcı, tesis bazında yürüteceği yeşil dönüşüm uygulamalarını içeren yol haritası raporu hazırlayacak.

Yatırımcı yol haritası raporunda, başvuruda bulunduğu proje için miktarsal veya oransal olarak somut ve ölçülebilir iyileştirmeler içeren bir veya birden çok proje hedefi belirleyecek. Proje hedefi, enerji tüketimi, sera gazı emisyon miktarı, hava kirletici emisyon miktarı, karbon ayak izi, su ayak izi, ham madde tüketimi, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı, atık su kirlilik yükü, tesis atıklarından geri dönüştürülmüş girdi miktarı gibi performans göstergeleri dikkate alınarak birim üretim başına oluşturulacak.

Belirlenen proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, mevcut durum ve nihai durum ölçüm bilgileri karşılaştırılarak değerlendirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Programa, sadece imalat sanayisinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Bakanlık, Program kapsamında genel veya sektörel başvuruya yönelik çağrılar açarak çağrılar bazında koşullar ve süreler belirleyebilecek.

DESTEKLENECEK PROJELER

Desteklenecek projelerde, yol haritası raporunun uygun bulunması, program amaçlarına hizmet etme, ölçülebilir proje hedefleri içerme, yeşil dönüşüm uygulamalarına yer verme ve çağrıda yer alan şartları karşılama koşulu aranacak.

Değerlendirmeler, yol haritası raporunun yatırımcının yeşil dönüşüm sürecine ilişkin planlamalarını içermesi, dönüşüm uygulamalarının bu alandaki iyi uygulamalar dikkate alınarak oluşturulması, projenin sektördeki öncelikler, yenilikçi uygulama örnekleri ve yeni geliştirilmiş teknolojileri içermesi gibi kriterler doğrultusunda yapılacak.

Desteklenecek projeler, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yapılacak arazi-arsa alımı, bina-inşaat harcaması ile alınacak makine, teçhizat, teknoloji, yazılım ve donanım ile ölçüm, doğrulama, belgelendirme, etüt, test ve danışmanlık hizmetlerini içerebilecek.

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destek şirket
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