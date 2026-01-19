Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Son zamanlarda artan vize problemleri nedeniyle bazı meslek grupları ciddi problemler yaşıyordu. Bundan dolayı ise yeşil pasaportun bazı meslek gruplarını da kapsaması planlanıyor. Uzun süredir dile getirilen talebi içeren kanun teklifi, Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

KOMİSYONA GELDİ!

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti. 13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.



KİMLER DAİL EDİLECEK?

Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor



VİZE SORUNUNA VURGU

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.



NELER DEĞİŞECEK?

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık alanındaki görünürlüğünün güçlenmesi ve teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Teklifin, İçişleri Komisyonu’nun ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.