FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi bir süredir gündemde. TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifine göre fiilen çalışan ve 15 yılını dolduran mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkı verilmesi planlanıyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!
Ezgi Sivritepe

Son zamanlarda artan vize problemleri nedeniyle bazı meslek grupları ciddi problemler yaşıyordu. Bundan dolayı ise yeşil pasaportun bazı meslek gruplarını da kapsaması planlanıyor. Uzun süredir dile getirilen talebi içeren kanun teklifi, Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek! 1

KOMİSYONA GELDİ!

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti. 13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.
Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek! 2

KİMLER DAİL EDİLECEK?

Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor
Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek! 3

VİZE SORUNUNA VURGU

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.
Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek! 4

NELER DEĞİŞECEK?

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık alanındaki görünürlüğünün güçlenmesi ve teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Teklifin, İçişleri Komisyonu’nun ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Ocak 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Ocak 2026)
Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdıSoğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mimar Mühendis Vize pasaport
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-2 geçerek zirvede farkı 1'e indirdi!

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-2 geçerek zirvede farkı 1'e indirdi!

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.