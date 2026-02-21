Yeterli Zammı Aldın mı?

Haftalardır, hatta aylardır zihnimizin bir köşesinde hep aynı hesap vardı. Ofis koridorlarında, yemek masalarında veya gece başımızı yastığa koyduğumuzda hep o malum soruyu sorduk: "Acaba bu yıl ne kadar zam alacağız?" Sonunda o beklenen haber geldi, rakamlar telaffuz edildi ve bordrolar elimize ulaştı.
Peki, bu artış gerçekten hayatına dokundu mu yoksa sadece yükselen fiyatların gerisinde mi kaldı?
21.02.2026 10:18
+
Yorum Yap
+
Ne kadar zam aldın?
1/8
Başlayalım! Son maaş artışını ne zaman aldın?
Geçen ay.
6 ay önce.
1 yıldan fazla oldu.
Hala bir artış almadım!
2/8
Yeni zam ile alışveriş alışkanlıklarında bir değişiklik oldu mu?
3/8
Maaş zammını öğrendiğin o ilk 5 saniyede içinden geçen düşünce neydi?
İstifa dilekçesini yavaşça masanın altına saklayayım.
Fena değil, en azından kredi kartı patlamaz.
Acaba patron rakamları mı karıştırdı, bu ne?
Zengin kalkışı yapmanın vakti geldi!
4/8
Yeni maaşınla bir teknoloji ürünü alacak olsan, bu hangisi olurdu?
En son model akıllı telefon.
Orta segment bir tablet.
Şarj kablosu.
5/8
Zam almanın ardından iş yerindeki atmosfer nasıl?
Harika! Herkes daha enerjik.
Biraz daha rahatladık.
Hala aynı atmosferde çalışıyoruz.
Hala stresli bir ortam var.
6/8
Market poşetinin 25 kuruş olması hala canını sıkıyor mu?
7/8
Market alışverişinde "fiyat etiketi" okuma alışkanlığın ne durumda?
Artık sadece sol taraftaki ürün isimlerine bakıyorum, fiyatlar önemsiz.
İndirimli ürünleri görünce hala gözlerim parlıyor.
Etiketi okuyunca çarpıntı yaşıyorum, hemen reyondan uzaklaşıyorum.
Birim fiyat hesabı yapmaktan matematik profesörü oldum.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.