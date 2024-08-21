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YHT'ye yeni istasyon... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

MynetX MynetX
21.08.2024 13:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı’nda Yozgat ve Kırıkkale arasında bulunan Yerköy İstasyonunun 23 Ağustos tarihinde açılacağını söyledi.

YHT'ye yeni istasyon... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, Ankara-Sivas YHT Hattı’nda Yozgat ve Kırıkkale arasında bulunan Yerköy İstasyonunun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz” dedi.

100 BİNDEN FAZLA YOLCU KAPASİTESİ

Yerköy Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun 110 bin yolcu kapasiteli yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek” diye konuştu.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Edirne’den Kars’a, Doğu’dan Batı’ya hızlı demiryolu koridorunun omurgası olduğunu, hizmete girmesiyle karayoluyla 4,5 saat süren, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsatarak, “Hattımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı. Hızlı trenimizi açarak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlarımıza hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunduk" dedi.

Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara’yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na entegre olacağını kaydetti.

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hızlı tren YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı
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