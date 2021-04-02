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'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor' iddiasına cevap verdi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 15:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut bugün katıldığı canlı yayında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Maaşının 200 bin lirayı bulduğuna ilişkin iddialara da yanıt veren Bulut, ' İspatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler' dedi.

'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor' iddiasına cevap verdi!

'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 3 maaş mı alıyor' soru gündem oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Yiğit Bulut'un toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti. Yiğit Bulut'tan yanıt geldi.

'ŞEREFLERİYLE İMTİHAN EDİLİRLER'

CNN Türk'te ekonomiye ve hakkındaki maaş iddialarına ilişkin açıklama yapan Yiğit Bulut, ayda 200 bin lira aldığını söyleyenleri ispata davet etti. Yiğit Bulut, hakkındaki maaş iddiasına ilişkin şunları söyledi:

'3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. '

Yiğit Bulut altın ve dolarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz"

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