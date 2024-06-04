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Yıl sonuna kadar zam yok! Ankara'daki toplantıda o da konuşuldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 13:18
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AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'na ekonomi yönetiminin kararları damga vurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yıl sonuna kadar doğal gaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini söylediği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Yıl sonuna kadar zam yok! Ankara'daki toplantıda o da konuşuldu

AK Parti’nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğinin uyarısında bulundu.

AK Parti’nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü.

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DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğal gaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN TASARRUF UYARISI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yaptığı sunumda yeni müfredata ilişkin ve okullardaki kantinde satılan şekerli yiyeceklere ilişkin bir sunum yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise et fiyatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirirken fiyatların yakın zamanda düşüşe geçeceğini vurguladı.

Ayrıca AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. (FOREKS HABER)

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz tasarruf
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