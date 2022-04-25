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Yıla göre yaş barajı hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur’dan 3600 günle emekli maaşı bağlatabilirsiniz!

25.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan emeklilik şartlarında gün ve yaş hesabına göre değişiklik yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan kişiler, çalışma koşullarına ve sigorta türüne bağlı olarak emekli olmaya hak kazanıyor. Bazı koşullarda ise emekliliği 3600 günle sağlamak mümkün olabiliyor. 3600 günle emeklilik şartı cinsiyete göre değişiklik gösteriyor. Sigortanın başlangıç tarihi de büyük önem taşıyor.

Yıla göre yaş barajı hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur’dan 3600 günle emekli maaşı bağlatabilirsiniz!

SSK ve Bağ-Kur’dan sigortalı olanlar, yaşa ve sigorta başlangıç tarihine göre 3600 günle emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu statüyle emekli olan kişiler kıdem tazminatlarını alabiliyor ve emekli maaşı bağlatabiliyor. SGK’nın belirttiği emekli olma şartları arasında en dikkat çekici olanı 3600 günle emeklilik oluyor. 3600 gün üzerinden emekli olmak için ise bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor.

SİGORTA BAŞLANGICINA DİKKAT

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. Kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

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Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor.

emekli iç

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor.
Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

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2008'DEN SONRA DEĞİŞİYOR

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor.

Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Yaştan emeklilik için gereken prim de 5400 güne yükseliyor. 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi şartı devam ediyor.

EMEKLI

BAĞ-KUR'LU İÇİN YAŞ HESABI

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağ-kur girişi bulunan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkek de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında Bağ-kur girişi bulunan kadın 5400 gün 60 yaşı, erkek de 5400 gün 62 yaşı beklemeli.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağ-kur’lu olan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı, erkek ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamalı. Bu durumdakilerde emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.

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emekli maaşı
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