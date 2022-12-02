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Yılbaşı biletleri bu yıl ne kadar? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

02.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango heyecanı da başladı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar şimdiden biletlerini alıyorlar. Peki, Yılbaşı biletleri bu yıl ne kadar? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL? İşte 2023 Milli Piyango bilet fiyatları...

Yılbaşı biletleri bu yıl ne kadar? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

Aralık ayına girmemiz ile birlikte yılbaşı heyecanı da başladı. Yeni yılda zengin olmak isteyenler biletlerini şimdiden alıyorlar. Bu kapsamda yılbaşı biletleri bu yıl ne kadar? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

YILBAŞI BİLETLERİ BU YIL NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan biletlerin fiyatları belli oldu. Bu yıl tam bilet 200 lira, yarım bilet 100 lira, çeyrek bileti ise 50 liradan satışa sunuluyor.

ikramiye

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması halinde sahibine 200 milyon TL kazandıracak. Yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye 1.4 milyar değerinde olacak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri yetkili bayilerden ya da Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabilir.

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