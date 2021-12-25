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Yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı milli piyango çekilişi bilet fiyatları

25.12.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada heyecanla beklenen ve coşkuyla kutlanan yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşına kısa süre kala Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. İşte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları...

Yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı milli piyango çekilişi bilet fiyatları

Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletleri her yılın sonunda şans oyunu severler tarafından büyük rağbet görüyor. Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi biletler bayilerden ve millipiyangoonline.com internet adresinden satın alınabilir. İşte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bilet fiyatları...

ÇEYREK, YARIM VE TAM YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Merakla beklenen 2022 Yılbaşı bilet fiyatları Milli Piyango tarafından açıklandı. Böylece tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet ise 30 TL oldu. Büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar sürecek. Sonuçlar, çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından Milli Piyango'nun internet sitesinde ilan edilecek. Satın aldığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun internet adresinden kontrol edebilirsiniz.

Yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı milli piyango çekilişi bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet olmak üzere üçe ayrılıyor. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Milli Piyango
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