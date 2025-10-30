FİNANS

Yılbaşına dek herkese ücretsiz! Kent lokantalarının ardından ses getirecek bir proje daha: Türkiye'nin ilk 'kent berberi' hayata geçti

'Kent lokantalarının' ardından CHP ses getirecek bir projeyi daha hayata geçirdi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ilk 'kent berberi' açıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç işletmenin yılbaşına dek ücretsiz çalışacağını, sonrasında "sembolik bir ücretle" devam edeceğini bildirdi. Berberden ücretsiz yararlanacak kesimler de belli oldu.

Hazar Gönüllü

Türkiye'nin ilk 'kent berberi' Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayata geçti. Belediye Başkanı Ahmet Ataç kent berberinin yılbaşına dek ücretsiz çalışacağını duyurdu.

İLK KENT BERBERİ BUGÜN AÇILDI

Tepebaşı Kent Berberi'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılışta Belediye Başkanı Ahmet Ataç konuşma gerçekleştirdi.

Yılbaşına dek herkese ücretsiz! Kent lokantalarının ardından ses getirecek bir proje daha: Türkiye nin ilk kent berberi hayata geçti 1

"YILBAŞINDAN SONRA 100 TL"

Ataç konuşmasında "Yılbaşına kadar tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak; yılbaşından sonra ise tamamen sembolik bir ücret olarak 100 TL belirledik" açıklamasında bulundu.

Yılbaşına dek herkese ücretsiz! Kent lokantalarının ardından ses getirecek bir proje daha: Türkiye nin ilk kent berberi hayata geçti 2

O KESİMLER ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Ataç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Tepebaşı'nda artık Kent Berberi var. Halkçı belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Yılbaşına kadar ücretsiz, sonrasında sembolik bir ücretle devam edeceğiz. Emekliler, engelliler ve şehit aileleri ise herhangi bir ücret ödemeden yararlanacak. Şehrimize hayırlı olsun."

Yılbaşına dek herkese ücretsiz! Kent lokantalarının ardından ses getirecek bir proje daha: Türkiye nin ilk kent berberi hayata geçti 3

