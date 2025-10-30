Yılbaşına dek herkese ücretsiz! Kent lokantalarının ardından ses getirecek bir proje daha: Türkiye'nin ilk 'kent berberi' hayata geçti

Türkiye'nin ilk 'kent berberi' Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayata geçti. Belediye Başkanı Ahmet Ataç kent berberinin yılbaşına dek ücretsiz çalışacağını duyurdu.

İLK KENT BERBERİ BUGÜN AÇILDI

Tepebaşı Kent Berberi'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılışta Belediye Başkanı Ahmet Ataç konuşma gerçekleştirdi.

"YILBAŞINDAN SONRA 100 TL"

Ataç konuşmasında "Yılbaşına kadar tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak; yılbaşından sonra ise tamamen sembolik bir ücret olarak 100 TL belirledik" açıklamasında bulundu.

O KESİMLER ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Ataç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Tepebaşı'nda artık Kent Berberi var. Halkçı belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Yılbaşına kadar ücretsiz, sonrasında sembolik bir ücretle devam edeceğiz. Emekliler, engelliler ve şehit aileleri ise herhangi bir ücret ödemeden yararlanacak. Şehrimize hayırlı olsun."