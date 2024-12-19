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Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 22:31
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok değişiklik yapılıyor. Altın alım satımıyla ilgili de yeni bir uygulama geliyor. Kuyumcularda altın alıp satarken kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. 185 bin TL'nin üzerindeki işlemler kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular da ceza ödeyecek.

Yılbaşına sayılı günler kaldı! Altın alım satımında yeni dönem: Zorunlu olacak

Altın alım satımlarında yeni dönem yeni yıldan itibaren başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren belirli bir tutar üzerindeki işlemler için kimlik ibraz etme zorunluluğu geliyor.

Show haber'den Selin Arslan'ın haberine göre; Kuyumcularda yeni düzenleme için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara 185 bin TL'yi aşan aşım-satım işlerinde kimlik zorunluluğu getirecek. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular da ceza ödeyecek.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN YAPILIYOR!

Esnafın vatandaştan kimlik istemesiyle alım satım kayıt altına alınırken olası bir vergi kaybının önüne geçmek isteniyor. Dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemek için yapılan uygulama aslında geçen yıl yapılmıştı ancak düzenleme Türkiye'nin pek çok noktasında uygulanmıyordu. Bundan böyle bakanlık ekipleri kuyumcularda yapılan tüm işlemleri detaylı şekilde inceleyecek.

"KAMU SPOTLARI YAPILMASI GEREKİYOR"

Esnaf kimlik isteyince vatandaşın tedirgin olabileceğini belirten Ankara Hukuk Kuyumcular Odası'da bilgilendirme amacıyla kamu spotları yapılması gerektiğini düşünüyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.931,73
2.932,12
% 0.41
22:21
Ons Altın / TL
91.167,54
91.221,23
% 0.41
22:36
Ons Altın / USD
2.598,55
2.598,88
% 0.26
22:36
Çeyrek Altın
4.690,77
4.794,01
% 0.41
22:21
Yarım Altın
9.352,23
9.588,02
% 0.41
22:21
Ziynet Altın
18.763,08
19.117,40
% 0.41
22:21
Cumhuriyet Altını
19.785,00
20.084,00
% -1.04
17:04
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Altın alım altın alım satım yılbaşı 2025
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