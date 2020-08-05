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Yılbaşında altına yatırım yapan parasına para kattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yılbaşında 50 bin TL’lik altın alarak yatırım yapan bir kişinin şu anda altınının parasal değerinin 80 bin TL olduğunu söyledi.

Yılbaşında altına yatırım yapan parasına para kattı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüsü nedeniyle merkez bankaları güvenli liman olan altına yöneldi. Salgından bu zamana kadar giderek fiyatı artan altın, yılbaşından bu zamana kadar oldukça değerlendi. Oda Başkanı Salih Özman, salgının sürdüğü sürece altının değerinin artacağının altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.

'PANDEMİ NE KADAR ÇOK UZUN SÜRERSE ALTIN DA O KADAR ÇOK ARTMAYA DEVAM EDER'

Altının değerinin pandemi süresince artmaya devam edeceğini belirten Salih Özman, “Altının gramı 2020 yılı başında 290 TL’ydi. Şu anda 469 TL’ye yükseldi. Pandemi döneminde altın fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdı. Çünkü tüm dünyadaki merkez bankaları altına yöneldi. Dünyada ticaretin kesilmesine rağmen nakit paraya ulaşmak kolaylaşınca altının değeri daha da arttı. Nakit paraya ulaşamayanlar kredi kullanarak paraya ulaştı. Türkiye’de de durum bundan ibaret. Pandemi ne kadar çok uzun sürerse altın da o kadar çok artmaya devam eder” dedi.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yılbaşında altına yatırım yapanların büyük kazanç sağladığına dikkat çeken Özman, “Şu anda çeyrek altın 469 TL, yarım altın bin 576 TL, tam altın 3 bin 237 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 454 liradan işlem görüyor. Bu altınların fiyatı 2020 yılının başında; çeyrek 480 TL, yarım 960 TL, tam bin 960 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 283 liradan işlem görüyordu. 2020 yılının başında 50 bin TL’ye 172 gram 24 ayar altın alınabiliyordu. Şu anda ise 50 bin TL ile 106,5 gram 24 ayar altın alabiliyorsunuz. Diğer bir açıdan bakarsanız; yılbaşında 50 bin TL’lik altın alarak yatırım yapan vatandaşın altınının değeri şu anda 30 bin 900 TL daha değerlendi ve parasal karşılığı 80 bin 900 TL’ye geldi” diye konuştu.

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