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Yılbaşında işçilerine tavuk eti hediye eden belediye başkanının başını Sayıştay yaktı

19.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Personele yılbaşında tavuk eti dağıtan belediye başkanına kötü haber Sayıştay’dan geldi. 5. Sayıştay Dairesi, mevzuatta yer almayan bir giderin belediye bütçesinden harcanamayacağına hükmetti. Tavuk etinin parası belediye başkanından tahsil edildi.

Yılbaşında işçilerine tavuk eti hediye eden belediye başkanının başını Sayıştay yaktı

Belediye Başkanı, belediye personeline yılbaşı günü tavuk eti dağıtılmasına karar verdi. Tavukların parası da belediye kasasından ödendi. Harcamaları inceleyen Sayıştay müfettişleri, ‘personele tavuk eti dağıtımı gideri’ adı altında yapılan harcamayı yasaya aykırı buldu.

"MEVZUATTA YERİ YOK"

Mevzuatta böyle bir giderin olmadığına dikkat çeken müfettişler olayla ilgili tutanak tuttu.5. Sayıştay Dairesi ise, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları tahdidi olarak belirlendiğine, arasında yılbaşında tavuk eti hediye edilmesinin yer almadığına dikkat çekti. Tavuk eti için belediye bütçesinden ödenen para belediye başkanının şahsi banka hesabından tahsis edildi.

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Sayıştay açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Aynı Kanunun ‘Belediyenin giderleri’ başlıklı 60’ıncı maddesinin (k) bendinde; ‘Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri” belediyenin giderleri arasında sayılmıştır. Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin nasıl kullanılması gerektiği ise İçişleri Bakanlığının “1984 tarihli 27302 sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’ ile açıklanmıştır. Yönergede belediye başkanının temsil, ağırlama ve tören giderlerinin tayininde takdir yetkisi olduğu belirtilmekle beraber bu giderler tahdidi olarak sayılmış olup uyması gerektiği yetki sınırları hüküm altına alınmıştır.

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Bu hükümlere göre belediye personeline yılbaşında tavuk eti hediye edilmesinin temsil ağırlama ve tören giderleri arasında değerlendirilmesi mümkün değildir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” denilmek suretiyle kamu zararı tanımlanarak, 32 ve 33’üncü maddeleri gereğince oluşan kamu zararında da ödeme emirleri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu bulunduğu belirtilmiştir.

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FATURA BELEDİYE BAŞKANINA KESİLDİ

Bu hüküm gereğince yılbaşında belediye personeline tavuk eti hediye edilmesi mevzuatta yer almamasına rağmen Belediye Bütçesinden karşılanması kamu zararına neden olmaktadır. Belirtilen mevzuatlar uyarınca, belediye personeline yılbaşında verilmek üzere tavuk eti alımının Belediye bütçesinden ödenmesi mümkün görünmemektedir. Konu ile ilgili yapılan incelemede, belediye personeline yılbaşında verilmek üzere tavuk eti alımının, mevzuatta yer almayan bir giderin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu, sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının ilgilisinden tahsil edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, yılbaşında belediye personeline dağıtılmak üzere tavuk eti alımının Belediye Bütçesinden ödenmesi suretiyle oluşan kamu zararının banka dekontu ile sorumlu başkandan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

Kaynak: İHA

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