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Yılbaşında yoğun mesai, siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar, 2 ton satılması bekleniyor

31.12.2023 12:35 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın meşhur tatlısı burma kadayıfını üreten işletmeler yılbaşında siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor. İşletmetlerin günlük hedefi 2 ton satış yapmak.

Yılbaşında yoğun mesai, siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar, 2 ton satılması bekleniyor

Diyarbakır’ın tescilleri lezzetlerinden burma kadayıf tatlısını üreten işletmeler siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Coğrafi işaret olarak tescil edilen, 2023’ün popüler tatlısı fıstıklı ve cevizli burma kadayıfın bugünkü satışlarının 2 ton olması bekleniyor.

Diyarbakır’da, 1968 yılından bu yana hizmet veren meşhur Kadayıfcı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, deprem sürecinden sonra tatlı satışlarını toparladıklarını belirtti.

“HEDEF 2 TON”

Yılbaşında gün boyu satacakları tatlı kilosu hedefinin 2 ton olduğunu söyleyen Altunbay, “Sıtkı Usta olarak 1968’den beri tatlıcı işini yapıyoruz. 2023’ü inşallah pazartesi günü geride bırakacağız. Yılbaşında siparişlerimiz bayağı arttı. Bir tonun üzerinde siparişimiz var ve siparişler gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 2 ton. Bir bayram arifesi gibi geçiyor. Bu yıl meydana gelen deprem maalesef çok kötüydü. Deprem sürecinde ilk ay tüm şubelerimiz kapalı haldeydi. Depremden sonra çok şükür toparlama oldu. Şimdi işlerimiz daha iyi” dedi.

BURMA

Altunbay, “Tatlı çeşitlerimizde en çok rağbet gören coğrafi işaret alan burma cevizli kadayıfımız oldu. Fiyatlarımız geçen senelere nazaran 2023’te iki katı oldu. Biz buna rağmen fiyatlarımızı çok yükseltmedik. 2024’te mecbur kalmadığımız müddetçe fiyatları yükseltmeyeceğiz. Şu an fıstıklı kadayıf 400 TL, cevizli kadayıf ise 300 TL” diye konuştu.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır tatlı
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