Yılda sadece 1 ay raflarda görebilirsiniz: 128 yıllık geçmişi var!

Ramazan ile özdeşleşen Paşa helvasının, (Bitli helva) Kütahya'nın en önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu belirten üretici Rıza Helvacıoğlu, tatlının geçmişten bugüne aynı usulle üretildiğini söyledi.

SADECE RAMAZAN’DA ÜRETİLİYOR

Helvacıoğlu, Paşa helvasının yalnızca Ramazan ayına özgü bir ürün olarak bilindiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu tatlının geleneksel olmasının nedeni sadece Ramazan ayında üretilmesidir. Ancak Ramazan dışında da özellikle gurbetçi vatandaşlarımız için zaman zaman yapmaya çalışıyoruz. Paşa helvası Ramazan ayı ile bütünleşmiş bir tatlıdır. Nasıl susamlı helva Ramazan'da yapılıyorsa, bu da Ramazan ayına özgü Kütahya helvasıdır"



1898 YILINDA ADI VERİLDİ

Paşa helvasının isminin ortaya çıkış hikâyesini de anlatan Helvacıoğlu, tatlının 1898 yılında dedesi tarafından dönemin Kütahya Valisi Fuat Paşa için hazırlandığını belirtti. Helvacıoğlu, "Bu helvaya ismini veren rahmetli dedem Mustafa'dır. Dedem, 1898 yılında dönemin valisi Fuat Paşa için bu helvayı yapmıştır. Helva paşanın çok hoşuna gitmiştir. Fuat Paşa da daha sonra ailemize Helvacıoğlu soyadını vermiştir" dedi.



EN ÖNEMLİ UNSUR: MEVSİM ŞARTLARI

Bazı müşterilerin Paşa helvasını Paşa lokumu ile karıştırdığını dile getiren Helvacıoğlu, iki ürünün tamamen farklı olduğunu vurguladı. Paşa helvasının içeriğinde yalnızca susam, tahin ve şeker bulunduğunu belirten Helvacıoğlu, üretimde en önemli unsurun mevsim şartları olduğunu ifade etti.



KİLOSU 340 TL

Helvacıoğlu, "Bu helvanın püf noktası hava ve mevsimdir. Hava sıcak olduğunda biraz daha sert, soğuk olduğunda ise daha yumuşak olması gerekir. En büyük özelliği de budur" diye konuştu.

Yaklaşık 128 yıllık geçmişe sahip Paşa helvası, bugün de Ramazan aylarında Kütahyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Paşa helvasının kilosunun 340 TL'ye satıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır