Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası dudak uçuklatıyor

Erzincan'da bulunan Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, koruma altında olan ters laleler çiçek açtı. Yılda sadece 20 gün hayatta kalan ve koruma altında olan ters laleleri koparanlara rekor ceza geliyor.

Enstitüde 34’ü Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 4’ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

700 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Güzelliğiyle öne çıkan ters laleler, her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
