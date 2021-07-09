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Yılın 6 ayında 40 ülkeye ihraç edildi! Karadeniz somonu kazandırmaya devam ediyor

09.07.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den ocak-haziran döneminde Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 40 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

Yılın 6 ayında 40 ülkeye ihraç edildi! Karadeniz somonu kazandırmaya devam ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 6 ayında 30 bin 273 ton 135 kilogram Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 154 milyon 581 bin 473 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz somonu ihracatı, 12 bin 946 ton karşılığı 66 milyon 503 bin 630 dolar döviz girdisi elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 134, değerde yüzde 132 artış gösterdi.

Rusya, Almanya, Vietnam, Romanya ve Japonya, ihracat gerçekleştirilen 40 ülke arasında ilk beşte yer aldı.

Bu dönemde Rusya'ya 96 milyon 370 bin 825 dolar karşılığında 19 bin 64 ton 824 kilogram Karadeniz somonu satıldı.

Rusya'yı 32 milyon 107 bin 305 dolarla Almanya, 5 milyon 309 bin 241 dolarla Vietnam, 3 milyon 755 bin 362 dolar ile Romanya ve 2 milyon 801 bin 331 dolarla Japonya izledi.

Geçen yılın ilk 6 ayından farklı olarak Beyaz Rusya, Kanada, İspanya, Cezayir, Singapur, Ürdün, İsveç ve Portekiz'e de Karadeniz somonu ihraç edildi.

Söz konusu dönemde TR90 Bölgesini oluşturan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'dan 8 bin ton 450 kilogram somon karşılığında 43 milyon 454 bin 927 dolar kazanç elde edildi.

"İHRACATÇILARA KOLAYLIK SAĞLANSIN" ÇAĞRISI

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yaptığı açıklamada, Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarda önemli ölçüde rağbet gördüğünü belirtti.

Mevcut talep karşısında bu balığın üretiminin daha da arttırılması gerektiğini anlatan Kobya, ancak bunun için özellikle izin prosedürlerinde üretici ve ihracatçılara yönelik aşırı ve gereksiz bürokratik işlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Soğutulmuş ve dondurulmuş ihraç edilen Karadeniz somonunun, bölge illerinden Trabzon ve Rize'deki firmalar tarafından işlenerek yurt dışına gönderildiğini anlatan Kobya, şunları kaydetti:

"İhraç edilen ürünlerin yüksek katma değer ihtiva eden işlenmiş ürün olarak ihracatının teşvik edilmesi amacıyla bu alanda yapılacak yatırımlara destek sağlanması gerekir. Özellikle bir kısım ülkelerin Türk somonuna uyguladıkları telafi edici vergi olan yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesi ve piyasada diğer rakiplerle aynı şartlarda ihracatçıya rekabet imkanı sağlanması gerekiyor. Ayrıca Uzak Doğu ülkelerine yapılan satışta, ihracatçıya nakliye maliyetlerinde destek sağlanması da ihracat artışı için önemlidir."

Kaynak: AA

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