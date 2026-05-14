Kapat
Yılın ikinci Enflasyon Raporu bugün yapılacak!

2026’nın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı bugün saat 10.30’da başlayacak. Peki, Fatih Karahan hangi mesajları verecek? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-II" sunumunu bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek. Toplantı fiziki ortamda yapılacak.

Program kapsamında, saat 10.30 ile 11.00 arasında Başkan Karahan raporun tanıtım sunumunu yapacak. Ardından 11.00 – 11.30 saatleri arasında soru-cevap bölümü düzenlenecek.

İLK ENFLASYON RAPORU

Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu şubat ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. TCMB Başkanı Karahan, 2026 yılı enflasyonunun yüzde 15-21 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirtirken, 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 6-12 aralığına gerileyeceğini öngördüklerini ifade etmişti.

Karahan ayrıca, 2026 ve 2027 yılları için ara enflasyon hedeflerinin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 seviyelerinde korunduğunu açıklamıştı. 2028 yılı için belirlenen ara hedefin yüzde 8 olduğunu kaydeden Karahan, enflasyonun bu seviyeye indikten sonra orta vadede yüzde 5 civarında dengelenmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı.
SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM SİNYALİ

Enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası yaklaşımının devam edeceğini dile getiren Karahan'ın açıklamalarının ardından, nisan ayına ilişkin veriler de dikkat çekmişti. Son verilere göre enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası enflasyon raporu Fatih Karahan
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

