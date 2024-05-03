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Yılın ikinci enflasyon raporunda gözler 9 Mayıs'a çevrildi! Canlı yayınlanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 15:43
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 9 Mayıs'ta açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu canlı yayınlanacak.

Yılın ikinci enflasyon raporunda gözler 9 Mayıs'a çevrildi! Canlı yayınlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak.

KARAHAN SUNUM YAPACAK

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

(AA)

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