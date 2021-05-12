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Yılın ilk buğdayı hasat edildi! İşte buğdayın 2021 fiyatı

12.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) işlem gördü.

Yılın ilk buğdayı hasat edildi! İşte buğdayın 2021 fiyatı

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretimi ve tüketimi en çok yapılan tarım ürünlerinin başında gelen buğdayda yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'nde çiftçi Erol Benli tarafından yetiştirilen buğday, satışa sunulmak üzere Gaziantep'e getirildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz'ün de hazır bulunduğu sabah seansında Güneşoğlu Gıda Sanayi Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen sezonun ilk mahsul buğdayı tüccar ve işletmecilerden ilgi gördü.

Yaklaşık 90 ton olduğu belirtilen ekmeklik buğday, kilogramı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu.

Yeni sezonun ilk ürününün bereketli ve bol kazançlı geçecek bir hasat mevsimine vesile olmasını dileyen Ali Alagöz, bu sene hava koşullarına bağlı olarak daha erken hasat yapıldığını ifade etti.

KİLOGRAMI BELLİ OLDU

Buğdayda bölgelere göre değişmekle birlikte ilk ürünün genellikle Adana ve ilçelerinde elde edildiğini bildiren Alagöz, erken yapılan tarla ekimlerinin de bu durumu etkileyen faktörlerden olduğunu belirtti.

Güneşoğlu Gıda Sanayi Yetkilisi Ahmet Güneş de yaklaşık 3 yıldır yılın ilk buğdayını kendilerinin satışa çıkardığına dikkati çekerek, "Geçen sene sezonun ilk buğdayını 20 Mayıs tarihinde satışa çıkarmıştık. Bu sene ise hasat yaklaşık 10 gün daha önce gerçekleşti. Yılın ilk buğdayının satışını kilogramı 2 lira 22 kuruştan Öz Un Gıda Sanayi AŞ'ye gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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