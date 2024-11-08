Yılın son enflasyon raporu toplantısı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşiyor...

Son Dakika... Bugün Fatih Karahan'ın başkanlığında yılın son enflasyon raporu toplantısı gerçekleşiyor. 2024 yılın IV. Enflasyon Raporu'nda Başkan Karahan'ın yapacağı sunum dikkatle takip ediliyor. 2024 yılında faiz indirimin gelip gelmeyeceği satır aralarında aranacakken Başkan Karahan'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

İşte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar:



"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor.

Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor.

İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu.

Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Talepteki dengelenme süreci devam ediyor.

Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Arz göstergeleri, iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ediyor.

Çıktı açığı üçüncü çeyrekte gerilemeyi sürdürdü. Çıktı açığında gerilemenin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz.

HİZMET ENFLASYONU BEKLENTİLERDEN DAHA YAVAŞ GERİLİYOR

Küresel emtia fiyatları dezenflasyon sürecini destekledi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Hizmet enflasyondaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş iyileşiyor. Çekirdek dışında kalan gruplara baktığımızda enerji tarafında düşüş sergilendi.

Üçüncü çeyrekte hizmet enflasyondaki yüksekliğin kaynağı okula dönüş oldu. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir.

Enflasyon beklentilerinin seyri dezenflasyon için önemli. Piyasa katılımcılar anketine göre enflasyon beklentisi iyileşiyor. Beklentilerin hızı istediğimiz seviyede değil.

Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Analizler çıktı açığının düşüş eğilimini sürdürmesiyle önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yayılımının daha da güç kaybedebileceğine işaret ediyor.

PARA POLİTİKASI DURUŞU

Sıkı parasal duruşun beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likidite sterilize ediliyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz.

Kredilerde dalgalanmanın önüne geçtik. Dönemsel olarak ortaya çıkan likidite fazlasını sterilize ediyoruz. Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

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