FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yılın son enflasyon raporu toplantısı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşiyor...

Yılın son enflasyon raporu toplantısı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşiyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika... Yılın son enflasyon raporu toplantısı başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplanan kuruldan önemli açıklamalar bekleniyor. Satır aralarında Başkan Karahan'ın faiz indirimine gidip gitmeyeceği aranıyor. İşte Başkan Karahan'ın son dakika açıklamaları...

Yılın son enflasyon raporu toplantısı Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşiyor...

Son Dakika... Bugün Fatih Karahan'ın başkanlığında yılın son enflasyon raporu toplantısı gerçekleşiyor. 2024 yılın IV. Enflasyon Raporu'nda Başkan Karahan'ın yapacağı sunum dikkatle takip ediliyor. 2024 yılında faiz indirimin gelip gelmeyeceği satır aralarında aranacakken Başkan Karahan'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

İşte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı sunumda öne çıkanlar:

"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor.

Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor.

İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu.

Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Talepteki dengelenme süreci devam ediyor.

Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Arz göstergeleri, iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ediyor.

Çıktı açığı üçüncü çeyrekte gerilemeyi sürdürdü. Çıktı açığında gerilemenin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz.

HİZMET ENFLASYONU BEKLENTİLERDEN DAHA YAVAŞ GERİLİYOR

Küresel emtia fiyatları dezenflasyon sürecini destekledi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Hizmet enflasyondaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş iyileşiyor. Çekirdek dışında kalan gruplara baktığımızda enerji tarafında düşüş sergilendi.

Üçüncü çeyrekte hizmet enflasyondaki yüksekliğin kaynağı okula dönüş oldu. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir.

Enflasyon beklentilerinin seyri dezenflasyon için önemli. Piyasa katılımcılar anketine göre enflasyon beklentisi iyileşiyor. Beklentilerin hızı istediğimiz seviyede değil.

Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Analizler çıktı açığının düşüş eğilimini sürdürmesiyle önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yayılımının daha da güç kaybedebileceğine işaret ediyor.

PARA POLİTİKASI DURUŞU

Sıkı parasal duruşun beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likidite sterilize ediliyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz.

Kredilerde dalgalanmanın önüne geçtik. Dönemsel olarak ortaya çıkan likidite fazlasını sterilize ediyoruz. Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası enflasyon raporu Fatih Karahan
En Çok Okunan Haberler
Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi...

Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi...

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bir dönem sona eriyor

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bir dönem sona eriyor

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.