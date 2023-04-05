Yıllar içinde 8 katına çıktı, 200 TL'nin değişimi hayretler içine bıraktı! En yüksek banknot 1543 TL'ye dönüştü: Ne 1 kilo kıyma ne 1 gram altın...

Enflasyonun artışından en çok etkilenenlerden biri de 200 TL'lik banknot oldu! Vaktiyle 10 kg kıyma alabilen 200 lira günümüzde kıymanın 1 kilosuna dahi yetmiyor. Merkez Bankası 2009'dan bu yana 200 liralık banknot basımını artırdı. Bu süreçte 200 lirayla benzinin, altının alınabileceği miktar önemli ölçüde azaldı.

10 KİLOYA YETİYORDU! ŞİMDİYSE...

İlk yıllarında çok şey alınabilen 200 TL'nin günümüzde geldiği noktayla çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Show TV'nin haberine göre 2009'da kıymanın kilosu 20 liraydı, 200 liralık banknotla yaklaşık 10 kg kıyma alınabiliyordu.

Şimdiyse kıymanın kilosu 315 lira, 200 lirayla 636 gr kıyma alınabiliyor.

7 KAT AZ BENZİN

2009'da benzinin litresi 3 lira 15 kuruştu, 200 liraya 63,5 litre benzin alınabiliyordu. Bugün ise 200 liraya yalnızca 9 litre benzin alınabiliyor.

Dünyadaki fiyat pahalılığından söz eden vatandaşlar da "Ama Türkiye daha pahalı" diyerek yakınıyor.

DOLARDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

2009'da dolar 1.53 liraydı, yani 200 liranın karşılığı 131 dolar ediyordu; bugün ise sadece 10.4 dolar ediyor.

Vatandaş 1000 veya 500 TL'lik gibi ederi daha yüksek banknotlar çıksa daha rahat harcanacağını düşünüyor.

1 GRAM ALTINA YETMİYOR! 2009'DA...

2009'da altının gramı 48 liraydı, 200 lirayla 4.16 gram altın alınabiliyordu.

Bugün ise 200 lirayla 0.16 gram altın alınabiliyor, yani 1 gram bile altın alınamıyor.

200 LİRA OLDU 1543 LİRA

TÜİK verilerine göre Ocak 2009'dan bu yana TÜFE endeksi yüzde 671.5 oranında arttı.

Yani 2009'daki 200 liranın alım gücüne ulaşmak için bugün 1543 lira, yani yaklaşık 8 tane 200 lira gerekiyor.



