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Yıllardır konuşuluyordu! Bölgeye göre asgari ücret gelir mi? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aziz Çelik 'Asıl amaç...' diyerek açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 11:00
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Yıl sonuna sayılı gün kaldı... Asgari ücret için türlü türlü senaryolar konuşulmaya devam ediliyor. Son zamanlarda ise bölgesel asgari ücret konusu üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgesel asgari ücretin müzakereler sonucunda şekillenebileceğini ifade etti. Ekonomist Aziz Çelik ise konu ile ilgili canlı yayında değerlendirmede bulundu.

Yıllardır konuşuluyordu! Bölgeye göre asgari ücret gelir mi? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aziz Çelik 'Asıl amaç...' diyerek açıkladı!

Asgari ücretliye yapılacak zam oranı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Toplam 15 kişinin olacağı masada 5 kişi hükümet tarafından 5 kişi işveren tarafından ve 5 kişide işçi tarafından olacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden belirlenecek asgari ücret için birçok rakam konuşuluyorken diğer bir konu da bölgesel asgari ücret oldu.

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CEVDET YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sabah'a verdiği röportajda, il bazında farklı alım güçlerinin olduğunu vurgulamıştı. Yılmaz, "Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecek. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Yılsonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"ASGARİ ÜCRETİN İŞLEVİ BU DEĞİL"

Bölgesel asgari ücret konusunun tekrar gündeme gelmesi sonrası ekonomistler konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomist Aziz Çelik, bölgesel asgari ücret için Halk TV canlı yayında konuştu.

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Çelik, bölgesel asgari ücret tartışmalarının 2000'li yılların başından beri yapıldığını ifade ederek, "Uluslararası Para Fonu istedi, işveren örgütleri de istedi; çok tepki gördüğü için gerçekleşmedi. Bazı kentlerde yaşam daha pahalı. Oralardaki ücretin daha fazla olması lazım ki ama asgari ücretin işlevi bu değil" dedi.

Yapılmak istenenin aslında Türkiye'nin bazı bölgelerinde asgari ücreti düşürmek olduğunu ifade eden Çelik, MÜSİAD Başkanı şöyle diyor; 'Buralarda asgari ücretin 3'te 2'sine çalışmaya hazır olanlar var'" dedi.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR KONUŞULUYOR?

Asgari ücretin ne kadar olacağını konuşan ekonomistler ise yüzde 30 oranında zam geleceğini tahmin ediyor. Yüzde 50 bandına kadar çıkan ekonomistler Deutsche Bank'ın tahminini ocak ayı zammına en yakın tahmin olarak görüyor. İşte oranlara göre asgari ücretlinin alacağı maaş şu şekilde:

Yüzde 30 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 22 bin 102 TL
Yüzde 35 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 22 bin 952 TL
Yüzde 40 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 23 bin 802 TL
Yüzde 45 oranında zam gelirs 2025 asgari ücret 24 bin 652 TL
Yüzde 50 oranında zam gelirse 2025 asgari ücret 25 bin 503 TL

İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak
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Zam asgari ücret 2025
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