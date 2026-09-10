Yılların bebek markası konkordatoya gitti! 28 yıllık şirket için karar çıktı

Bebek ve çocuk giyim alanında faaliyet gösteren İdil Baby & Mamino'nun farklı alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunuyor. Markanın kendi internet sitesinde İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'deki çeşitli AVM mağazaları da listeleniyor.

Markanın şirketlerinden İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kapsamında karar verildi.

ŞİRKET VE YÖNETİCİLERE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Mahkemenin 7 Eylül 2026 tarihli tensip tutanağıyla İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 7 Eylül 2026 günü saat 13.00 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verildi.

İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 590433-0 sicil numarasında kayıtlı bulunurken, şirketin vergi numarası 4700547179 olarak açıklandı.

Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ise İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 706404-0 sicil numarasında kayıtlı. Şirketin vergi numarası 8980620462 olarak ilanda yer aldı.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinde görev yapmak üzere Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan'ı konkordato komiseri olarak atadı.

Kararda ayrıca Bade Uygun'un T.C. kimlik numarası 28549830650, Mevlüde Uygun'un T.C. kimlik numarası 10426783494 ve Bisera Çömcüoğlu'nun T.C. kimlik numarası 18713779700 olarak yer aldı.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Konkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince alacaklılar, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye müracaat edebilecek.

Alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ortaya koyarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecekleri bildirildi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, söz konusu hususun ilan yoluyla tebliğ edildiğini duyurdu.