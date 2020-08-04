FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Yıpranma payı yüksek veya riskli işlerde çalışanlar için çeşitli avantajları beraberinde getiren fiili hizmet süresi zammı, isim olarak pek bir anlam ifade etmese de kapsam olarak önemli ayrıntıları beraberinde getiriyor. Siz de fiili hizmet süresi zammına dahil edilen işlerden birinde çalışıyorsanız ilgili uygulamanın detaylarını öğrenerek avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yüksek veya ek prim ödemeleri, ikramiye ya da erken emeklilik imkanı gibi fırsatlar, kuşkusuz herhangi bir işi çok daha cazip hale getirebiliyor. Özellikle fiziksel açıdan zorlayan, kimyasallarla ilgili olan veya çalışma ortamı sıra dışı sayılan işlerde çalışanlar için birbirinden değişik haklar tanınabiliyor. Bunlardan biri de fiili hizmet süresi zammı veya kısaltılmış güncel ismiyle fiili hizmet zammı. Onlarca farklı meslek grubunu kapsayan fiili hizmet zammının hangi meslek gruplarında geçerli olduğunu ve hangi hakları içerdiğini öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili hizmet süresi zammı temel olarak "yüksek yıpranma payına sahip çalışanların erken emekli olmasını sağlayan ek primler" anlamına geliyor. Çalışılan meslek grubunun risk derecesine ve yıpranma payına bağlı olarak her yıl belirli oranlarda toplam prim ödemelerine eklenen fiili hizmet zammı, böylece zaman içinde birikerek kişinin daha erken emekli olmasını sağlıyor.

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN HANGİ MESLEKLER YARARLANABİLİYOR?

Fiili hizmet zammı; kurşun, arsenik, cam, cıva, çimento, alüminyum, demir, çelik ile ilgili işlerin yanı sıra yeraltında, su altında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet birimlerinde, yangın söndürme ya da kurtarma ekiplerinde ve radyoaktif işlerde çalışanlar için de geçerli. Ayrıca bu uygulama 2018 yılından beri sağlık çalışanlarını da kapsıyor. Risk düzeyi veya yıpranma oranından bağımsız olarak milletvekilleri ve bakanlar da yine fiili hizmet zammından faydalanabilen meslek grupları arasında yer alıyor.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ SUNDUĞU AVANTAJLAR NELER?

Fiili hizmet zammı, ilgili meslek grupları için yıllık 60, 90 ve 180 gün olacak şekilde ek prim ödemelerini kapsıyor. Böylece bu işlerde çalışan kişiler, her yıl standart prim ödemelerine ek olarak 60 gün, 90 gün ya da 180 gün daha prim ödemiş gibi görünüyorlar. Haliyle fiili hizmet zammı uygulamasına dahil olanlar, diğer meslek gruplarında çalışanlara oranla çok daha erken emekli olabilme fırsatı yakalıyorlar. Kişinin 60 mı, 90 mı yoksa 180 gün mü ekstra prim hakkına sahip olduğu ise yaptığı işin risk derecesine ve yıpratıcılık payına bağlı olarak değişiyor.

FİİLİ HİZMET ZAMMI EKSTRA PRİM ÖDEMESİ DIŞINDA BİR AVANTAJ SAĞLIYOR MU?

Fiili hizmet zammı için gereken 360 gün tamamlanırken çalışanın izin günleri, resmi tatilleri veya eğitim dönemleri gibi iş dışı zamanlarında ilgili mesleğin risklerine maruz kalması şartı aranmıyor. Ayrıca kazanılan süreler, çalışanın emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.

Kaynaklar:

https://www.kamuiscileri.net/fiili-hizmet-zammi-nedir-nasil-uygulanir-saglik-calisanlari-nasil-yararlanacak-8600.html

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandı
Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

Bakan duyurdu: 10,5 milyar TL'lik destek verildi

Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası!

2020 Ağustos kira zamları na kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Ağustos ayı ev kirası zamları na kadar olacak?

2021 AGİ ne kadar, zam geldi mi? Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar yatar? Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücrete zam geldi mi?

AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?

Kredi ve kart borcu olanlara müjde! Bankalar kolaylık sağlamaya başladı...

Kredi ve kart borcu olanlara müjde!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.