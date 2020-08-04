Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yüksek veya ek prim ödemeleri, ikramiye ya da erken emeklilik imkanı gibi fırsatlar, kuşkusuz herhangi bir işi çok daha cazip hale getirebiliyor. Özellikle fiziksel açıdan zorlayan, kimyasallarla ilgili olan veya çalışma ortamı sıra dışı sayılan işlerde çalışanlar için birbirinden değişik haklar tanınabiliyor. Bunlardan biri de fiili hizmet süresi zammı veya kısaltılmış güncel ismiyle fiili hizmet zammı. Onlarca farklı meslek grubunu kapsayan fiili hizmet zammının hangi meslek gruplarında geçerli olduğunu ve hangi hakları içerdiğini öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili hizmet süresi zammı temel olarak "yüksek yıpranma payına sahip çalışanların erken emekli olmasını sağlayan ek primler" anlamına geliyor. Çalışılan meslek grubunun risk derecesine ve yıpranma payına bağlı olarak her yıl belirli oranlarda toplam prim ödemelerine eklenen fiili hizmet zammı, böylece zaman içinde birikerek kişinin daha erken emekli olmasını sağlıyor.