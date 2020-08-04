Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yüksek veya ek prim ödemeleri, ikramiye ya da erken emeklilik imkanı gibi fırsatlar, kuşkusuz herhangi bir işi çok daha cazip hale getirebiliyor. Özellikle fiziksel açıdan zorlayan, kimyasallarla ilgili olan veya çalışma ortamı sıra dışı sayılan işlerde çalışanlar için birbirinden değişik haklar tanınabiliyor. Bunlardan biri de fiili hizmet süresi zammı veya kısaltılmış güncel ismiyle fiili hizmet zammı. Onlarca farklı meslek grubunu kapsayan fiili hizmet zammının hangi meslek gruplarında geçerli olduğunu ve hangi hakları içerdiğini öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?
Fiili hizmet süresi zammı temel olarak "yüksek yıpranma payına sahip çalışanların erken emekli olmasını sağlayan ek primler" anlamına geliyor. Çalışılan meslek grubunun risk derecesine ve yıpranma payına bağlı olarak her yıl belirli oranlarda toplam prim ödemelerine eklenen fiili hizmet zammı, böylece zaman içinde birikerek kişinin daha erken emekli olmasını sağlıyor.
FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN HANGİ MESLEKLER YARARLANABİLİYOR?
Fiili hizmet zammı; kurşun, arsenik, cam, cıva, çimento, alüminyum, demir, çelik ile ilgili işlerin yanı sıra yeraltında, su altında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet birimlerinde, yangın söndürme ya da kurtarma ekiplerinde ve radyoaktif işlerde çalışanlar için de geçerli. Ayrıca bu uygulama 2018 yılından beri sağlık çalışanlarını da kapsıyor. Risk düzeyi veya yıpranma oranından bağımsız olarak milletvekilleri ve bakanlar da yine fiili hizmet zammından faydalanabilen meslek grupları arasında yer alıyor.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ SUNDUĞU AVANTAJLAR NELER?
Fiili hizmet zammı, ilgili meslek grupları için yıllık 60, 90 ve 180 gün olacak şekilde ek prim ödemelerini kapsıyor. Böylece bu işlerde çalışan kişiler, her yıl standart prim ödemelerine ek olarak 60 gün, 90 gün ya da 180 gün daha prim ödemiş gibi görünüyorlar. Haliyle fiili hizmet zammı uygulamasına dahil olanlar, diğer meslek gruplarında çalışanlara oranla çok daha erken emekli olabilme fırsatı yakalıyorlar. Kişinin 60 mı, 90 mı yoksa 180 gün mü ekstra prim hakkına sahip olduğu ise yaptığı işin risk derecesine ve yıpratıcılık payına bağlı olarak değişiyor.
FİİLİ HİZMET ZAMMI EKSTRA PRİM ÖDEMESİ DIŞINDA BİR AVANTAJ SAĞLIYOR MU?
Fiili hizmet zammı için gereken 360 gün tamamlanırken çalışanın izin günleri, resmi tatilleri veya eğitim dönemleri gibi iş dışı zamanlarında ilgili mesleğin risklerine maruz kalması şartı aranmıyor. Ayrıca kazanılan süreler, çalışanın emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.
Kaynaklar:
https://www.kamuiscileri.net/fiili-hizmet-zammi-nedir-nasil-uygulanir-saglik-calisanlari-nasil-yararlanacak-8600.html
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