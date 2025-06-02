Yılmaz Özdil'den çarpıcı İzmir önerisi! İşçilerin grev kararı sonrası çöp yığınları oluşmaya başladı

İzmir'deki işçilerin grev kararı şehirdeki yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev alırken; toplu taşımada aksaklıklar ve şehri adeta esir alan 'çöp' krizi' yaşanıyor.

BAŞKAN TUGAY ÇÖPLERİ TOPLADI, GREVDEKİ İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon başta olmak üzere kentin merkezi bölgelerinde çöp yığınları oluşurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve yurttaşlarla birlikte Konak’taki çöpleri toplamak için harekete geçti.

Tugay'a tepki gösteren grevdeki işçiler ise Kordon'daki çöplerin toplanmasına engel olmaya çalıştı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN "ZMİR" ÖNERİSİ

Yaşananlar üzerine gazeteci Yılmaz Özdil'den çarpıcı bir İzmir önerisi geldi. Cemil Tugay'a açık açık destek olan Özdil, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"LÜTFEN GERİ ADIM ATMA"

"Biz İzmiriz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz… Başkan Cemil Tugay, belediye otobüsüne şoför lazımsa direksiyona biz geçelim, temizlik işçisi eksikse biz çöpçü olalım, itfaiyeciler işe gelmiyorsa varsın yansın şehrimiz, lütfen geri adım atma, İzmirlileri tehdit eden, emekçiyi sömüren sarı sendikayı söküp atalım"

İZMİR'DEKİ İŞÇİLER NEDEN GREVDE?

DİSK Genel-İş Sendikası 'Eşit işe eşit ücret' talebiyle grev kararı almış; 23 bin işçinin katıldığı grev kararını gerekçesi olarak ise; İzmir Büyükşehir Belediyediyesi'nde aynı işi yapan toplu iş sözleşmesi imzalamış diğer şirketlerde çalışanların 81 bin Tl'yi bulan maaşlar aldığını ancak sendikalı işçilerin maaşlarının ise 45 bin TL olmasını göstermişti.

TUGAY: "AYNI RAKAMI VERMEYE KALKARSAK BİZ BELEDİYE OLARAK BATARIZ"

İzmir Büykşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yaptığı açıklamada "Bizde yüksek istemesinin nedeni olarak da ben göreve gelmeden beş gün önce eski belediye başkanının başka bir sendikayla yapmış olduğu sözleşmede verdiği anormal artışı gerekçe gösteriyorlar. Onlar da bu belediyenin çalışanı biz de aynı ücreti istiyoruz diyorlar. Diğer sendikayı da uyardık, sürdürülemez bir şey dedik, dava açtık. Dava henüz sonuçlanmadı. Beş bin kişiyi kapsayan yüksek ücret o. Burada 23 bin kişi sözleşme imzalanacak. Aynı rakamı vermeye kalkarsak biz belediye olarak batarız" demişti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yaptığı açıklamada "Bizde yüksek istemesinin nedeni olarak da ben göreve gelmeden beş gün önce eski belediye başkanının başka bir sendikayla yapmış olduğu sözleşmede verdiği anormal artışı gerekçe gösteriyorlar. Onlar da bu belediyenin çalışanı biz de aynı ücreti istiyoruz diyorlar. Diğer sendikayı da uyardık, sürdürülemez bir şey dedik, dava açtık. Dava henüz sonuçlanmadı. Beş bin kişiyi kapsayan yüksek ücret o. Burada 23 bin kişi sözleşme imzalanacak. Aynı rakamı vermeye kalkarsak biz belediye olarak batarız" demişti.