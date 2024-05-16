Yine Bodrum yine rekor! Dondurma da lüks oldu! Fiyatı et fiyatlarıyla yarışıyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma fiyatları bu yıl uçuşa geçti. Dondurma fiyatlarında rekor ise yine Bodrum'dan geldi. 3 top dondurma 750 TL'lik fiyatıyla etle yarışır hale geldi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Bağcılar'da bir top dondurma 20 TL Etiler'de ise 100 TL'ye kadar çıkabiliyor.

"SAHADA FARKLI FİYATLARIN OLMASI KALİTE FARKINDAN KAYNAKLANIYOR"

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, havaların ısınmasıyla birlikte dondurmaya olan talebin arttığını ve sahada farklı fiyatlar görüldüğünü söyledi:

"Büyükşehirlerde bir top dondurma 60-70 TL. Ancak bu fiyat turistik beldelerde 250 TL'ye kadar yükselebiliyor. Dondurma, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir külahta satılanlar ikincisi ise paketli olanlar şeklinde ayrılıyor. Tarifine baktığımızda ise içinde lezzetli yapan sütün yağıdır ve kaymak olarak geçer. Dondurmanın niteliğine göre diğer bitkisel yağlar veya maliyeti arttıran çeşnili katkı maddeleri de ilave edilebilir. Tüm bunlar maliyetleri arttırıyor. Sahada farklı fiyatların olması kalite farkından kaynaklanıyor. Yüksek kalitede hammaddelerden yapılanların fiyatları da yüksek oluyor."

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise piyasada muhtelif kalitede dondurma satıldığını söylerken, "Çok farklı kalitelerde, aslında dondurma diyemeyeceğimiz dondurulmuş yiyecek olarak adlandırılacak ürünler mevcut. Bu nedenle farklı fiyatlar olabiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Keçi sütünden hakiki sahlep kullanılarak yapılan gerçek dondurmadan bile daha pahalı ürün satanlar var. Vatandaş dondurma alırken, dikkat etsin. Sözünü ettiğim satıcılar genelde Bodrum, Antalya, Kemer gibi turistik beldelerde satış yapanlar. Bu noktada tüketiciler bir top dondurmaya 250-300 TL gibi fiyatlar ödemek istemiyorsa fiyat listelerine dikkat etmeli. Bu listeler görünür olmak zorunda. Görünür değilse zabıtaya şikayet edilmeli"







